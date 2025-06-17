Сохранение «Пари НН» в РПЛ назвали несправедливым

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов назвал несправедливым сохранение «Пари НН» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Сохранение «Пари НН» в РПЛ — это несправедливо. Нижегородцы проиграли в стыковых матчах. Думаю, в таком случае 16-е место в РПЛ должна занимать четвертая команда из Первой лиги, то есть «Урал», — сказал Тарханов.

«Пари НН» занял тринадцатое место в чемпионате Российской премьер-лиги и уступил в стыковых матчах за право остаться в элите занявшему пятое место в Первой лиге «Сочи» (2:1, 1:3).

По итогам сезона-2024/25 из РПЛ вылетели «Оренбург» и воронежский «Факел». 24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Вместо «Оренбурга», «Факела» и «Химок» в следующем сезоне РПЛ сыграют «Сочи», московское «Торпедо» и воронежский «Факел».

Ранее тренер Виктор Гончаренко покинул «Пари НН».