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Чемпион «Больших шлемов» назвал причину неудач Медведева

Экс-теннисист Ольховский: подача Медведева стала ненадежной
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Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира АТР в одиночном и 20 в парном разряде, а также дважды победивший на турнирах «Большого шлема» в миксте и дважды доходивший на них до финалов в паре, в комментарии «Газете.Ru» объяснил причину неудачной игры Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе против славящегося мощной подачей американца Рейлли Опелки. Медведев уступил на двух тай-брейках, причем на втором, добившись перевес с минибрейком, затем сделал три двойных ошибки подряд, в том числе на матчболе соперника.

«Дело в том, что это не в первый раз. И в прошлом году отмечали ненадежность подачи Медведева. Не знаю, с чем это связано – с психологическим состоянием, не чувствует что-то? Но, на мой взгляд, с соперниками, которые очень хорошо подают, нельзя допускать такие ошибки», — отметил Ольховский.

Даниил Медведев в данный момент занимает одиннадцатое место в рейтинге АТР, он не выигрывал титулов уже больше года. В текущем сезоне его лучшим результатом является полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Ранее российская теннисистка сенсационно проиграла 231-й ракетке мира.

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