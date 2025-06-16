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«Ливерпуль» готов продать основного форварда команды

«Ливерпуль» готов продать Дарвина Нуньеса за €60 млн
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Global Look Press

Английский «Ливерпуль» готов продать Дарвина Нуньеса за €60 млн, передает Vprognoze.Ru со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отмечается, что в услугах футболиста заинтересованы итальянские «Наполи» и «Милан». Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна уже давно следит за ситуацией с Нуньесом.

В прошлом сезоне Нуньес провел за «Ливерпуль» 47 матчей, отдал семь голевых передач и забил семь мячей.

«Наполи» выиграл чемпионат Италии по футболу. В матче заключительного, 38-го тура национального первенства коллектив Антонио Конте обыграл «Кальяри».

Встреча, которая состоялась на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе, завершилась со счетом 2:0. На 42-й минуте отличился полузащитник Скотт Мактоминей, а на 51-й минуте отличился нападающий Ромелу Лукаку.

«Милан» закончил сезон на восьмом месте и в следующем сезоне не сыграет в еврокубках.

Ранее звездный игрок английского «Манчестер Сити» перешел в «Наполи».

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