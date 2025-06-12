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Звездный игрок «Манчестер Сити» перешел в «Наполи»

Итальянский «Наполи» объявил о подписании полузащитника де Брюйне
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Итальянский футбольный клуб «Наполи» в своих социальных сетях официально объявил о подписании полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брюйне.

«Король Кев здесь», — говорится в сообщении.

Итальянские СМИ отмечают, что контракт с 33-летним игроком подписан на три года. В Неаполе де Брюйне будет получать €5 млн в год.

До перехода в стан итальянцев футболист выступал за английский «Манчестер Сити» с 2015 года. За эти 10 лет он шесть раз становился чемпионом Англии. Кроме того, он пять раз побеждал в Кубке английской лиги, два раза поднимал над головой кубок Англии. В сезоне-2022/23 он стал победителем Лиги чемпионов.

В апреле тренер «Манчестер Сити» Гвардиола заявил, что опечален скорым уходом бельгийца.

«Он вложил душу в команду, он стал большой частью наших общих успехов в последние 10 лет. И без него все это было бы невозможно представить», — заявил специалист.

В минувшем сезоне он провел 40 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач. Рыночная стоимость де Брюйне, согласно порталу Transfermarkt, составляет €20 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может усилиться нападающим из Европы.

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