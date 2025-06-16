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Бывший тренер «Краснодара» возглавил «Ахмат»

Сторожук стал новым тренером «Ахмата»
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Александр Сторожук назначен на пост главного тренера грозненского «Ахмата», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт со специалистом подписан на три года. 11 июня Сторожук покинул пост тренера тульского «Арсенала». В минувшем сезоне туляки стали десятыми в Первой лиге.

«Ахмат» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял 14-е место, набрав 25 баллов за 30 туров. В стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ грозненцы обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

14 июня «Ахмат» объявил об уходе группы футболистов после завершившегося сезона. Коллектив покинули Александр Жиров, Родриго Руис Диас, Владислав Камилов, Минкаил Мацуев и Евгений Харин и Минкаил Мацуев.

Ранее игроку сборной России по футболу дали совет по поводу карьеры.

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