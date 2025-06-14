«Ахмат» объявил об уходе группы футболистов

Семь футболистов покинули «Ахмат» после окончания сезона

Грозненский «Ахмат» в своем официальном Telegram-канале объявил об уходе семи футболистов после завершившегося сезона.

По истечении срока аренды в «Зенит» вернулся защитник Арсен Адамов, а в «Ростов» — полузащитник Даниил Уткин.

Адамов провел в составе грозненцев все 30 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Свой единственный гол в прошедшем сезоне футболист забил в ворота «Зенита». Уткин забил два мяча в 28 матчах.

Александр Жиров, Родриго Руис Диас, Владислав Камилов, Минкаил Мацуев и Евгений Харин и Минкаил Мацуев покинули коллектив.

«Ахмат» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял 14-е место, набрав 25 баллов за 30 туров. В стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ грозненцы обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию футболиста сборной России.