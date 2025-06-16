Европейскую хоккейную сборную утвердили в качестве участника Олимпиады вместо России

Сборная Франции по хоккею на своем официальном сайте сообщила, что ее утвердили в качестве участника Олимпиады вместо России.

«Этого официального подтверждения, очевидно, мы ждали с нетерпением», — говорится в сообщении.

3 июня Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о том, что списки групп хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года не будут изменены. Сборная России не была включена в эти списки.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) высказались о недопуске России на ОИ-2026.