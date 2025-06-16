ЦСКА готов продать 19-летнего россиянина в европейский клуб

Московский ЦСКА готов продать футболиста Матвея Кисляка в турецкий «Фенербахче» за €35 млн, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что турецкий клуб взял паузу в переговорах.

В минувшем сезоне Кисляк провел за ЦСКА 33 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

«Фенербахче» в завершившемся сезоне стал вторым в национальном чемпионате Турции. Команда за 36 туров набрала 84 балла и на 11 очков отстала от лидера — «Галатасарая».

16 июня появилась информация, что Кисляк оказался в слитой базе нелегальной букмекерской конторы.

Ранее Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал игрока «Спартака».