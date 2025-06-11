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Махачева назвали особенным

Американский боец UFC Маккинни назвал Махачева особенным
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Matt Davies/Global Look Press

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Терренс Маккинни в преддверии боя между Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Магдаленой назвал россиянина особенным. Его слова приводит Home of Fight.

«Мне кажется, Махачев добьется успеха в полусреднем весе. Его поединок с Делла Маддаленой будет напряженным, но Ислам выиграет. Он борется всю жизнь, он умеет бросать людей на пол. Может забрать спину или применить какой-то другой прием. Этот парень особенный», — заявил Маккинни.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В новой весовой категории Махачев попробует отобрать титул у Маддалены. Время и место боя будут определены позже.

Ранее Илия Топурия высказался об уходе Ислама Махачева из легкого дивизиона.

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