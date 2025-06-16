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Легендарного украинского тренера раскритиковали за «пренебрежение к украинизации»

На Украине раскритиковали Лобановского за «пренебрежение к украинизации»
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Владимир Родионов/РИА Новости

Журнал «Украинский тиждень» раскритиковал легендарного украинского тренера Валерия Лобановского за «пренебрежение к украинизации».

Утверждается, что Лобановский сознательно создавал русскоязычную среду, игнорировал украинский язык и культуру.

Также утверждается, что Лобановский отказывался включать гимн Украины перед матчами киевского «Динамо» и заявлял, что на Украине никто не дискриминирует украинский язык.

Лобановский возглавлял сборные СССР, Кувейта, ОАЭ и Украины. В качестве тренера киевского «Динамо» он стал восьмикратным чемпионом СССР, пятикратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка обладателей кубков, победителем Суперкубка УЕФА. Сборную Кувейта Лобановский привел к бронзовым наградам Азиатских игр.

В честь Лобановского назван стадион «Динамо» в Киеве.

В завершившемся чемпионате Украины киевское «Динамо» заняло первое место, набрав 70 очков. На второй строчке расположилась «Александрия», набрав 67 баллов. Замкнул тройку сильнейших «Шахтер» (62).

Ранее сборная России почтила память украинского тренера.

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