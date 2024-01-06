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Сборная России почтила память украинского тренера

Сборная России почтила память советского и украинского тренера Лобановского

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Фалин Владимир/ТАСС

Сборная России в своем Telegram-канале почтила память советского и украинского тренера Валерия Лобановского.

«Сегодня Валерию Васильевичу Лобановскому могло бы исполниться 85 лет. Великий советский тренер, который привел сборную СССР к серебряным медалям Евро-1988 и бронзе Олимпиады-1976. Помним», — говорится в сообщении.

Лобановский возглавлял сборные СССР, Кувейта, ОАЭ и Украины. В качестве тренера киевского «Динамо» он стал восьмикратным чемпионом СССР, пятикратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка обладателей кубков, победителем Суперкубка УЕФА. Сборную Кувейта Лобановский привел к бронзовым наградам Азиатских игр.

В честь Лобановского назван стадион «Динамо» в Киеве.

В текущем сезоне чемпионата Украины киевское «Динамо» занимает пятое место, набрав 28 очков. На первой строчке располагается «Кривбасс», имея в активе 34 очка. «Днепр-1» идет на втором месте, уступая «Кривбассу» по дополнительным показателям, замыкает тройку сильнейших «Полесье» (32).

Ранее Хосеп Гвардиола обошел Лобановского по количеству трофеев.

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