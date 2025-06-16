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«Психологически не готова»: глава Федерации тенниса о 18-летней Андреевой

Глава ФТР Тарпищев: Андреевой надо полтора года, чтобы выиграть Большой шлем
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IMAGO/Schreyer/Global Look Press

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев раскрыл, сколько времени нужно 18-летней российской теннисистке Мирре Андреевой, чтобы добраться до победы на турнирах серии Большого шлема. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Что касается выступления на «Ролан Гаррос», Мирра молодая девочка, психологически не готова держать форму две недели. Нагрузка наслаивается, тяжело выдерживать. Ей еще надо полтора года, чтобы выиграть Большой шлем», — заявил Тарпищев.

В мае Андреева выступала на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). В одиночном разряде она дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Лоис Буассон в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча, которая продолжалась 2 часа 9 минут, завершилась поражением россиянки со счетом 6:7, 3:6. Во втором сете Андреева вела со счетом 3:0, но проиграла шесть геймов подряд.

В парном разряде она вместе с россиянкой Дианой Шнайдер добралась до полуфинала. Представительницы России проиграли итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Встреча, которая продолжалась 1 час и 1 минуту, завершилась в двух сетах с результатом 0:6, 1:6.

Ранее бывший российский теннисист пожаловался на русофобию в Европе.

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