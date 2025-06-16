Экс-игрок «Спартака» заявил, что Черчесов с удовольствием бы возглавил ЦСКА

Экс-игрок Мор сказал, что Станислав Черчесов с удовольствием возглавит ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор выразил уверенность, что новым главным тренером московского ЦСКА должен стать российский специалист. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я, конечно, за российских специалистов. Тот же Станислав Черчесов сейчас находится в Москве и, я думаю, с удовольствием возглавит армейскую команду. Также всегда можно обратиться к тем, кто приносил ЦСКА славу на футбольном поле. Братья Березуцкие, например», — заявил он.

Последним местом работы Черчесова стала национальная сборная Казахстана.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист уже возглавил греческий АЕК.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее Николича отказались назвать предателем ЦСКА.