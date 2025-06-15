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«Рыба ищет, где глубже»: Николича отказались назвать предателем ЦСКА

Экс-гендиректор «Спартака» Первак: для меня экс-тренер ЦСКА Николич не предатель
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак отказался называть предателем сербского специалиста Марко Николича, покинувшего пост главного тренера московского ЦСКА. Его слова приводит «Советский спорт».

«Жалко, что ушел Николич. Для меня он не предатель. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Это совершенно нормально. Думаю, там дело не в условиях контракта, а в семье, которая отказалась приезжать в Россию», — заявил Первак.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист уже возглавил греческий АЕК.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее в России посмеялись над фамилией претендента на пост тренера ЦСКА.

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