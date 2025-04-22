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Экс-игроки юниорской сборной России получили приговор по делу о договорных матчах

Экс-гандболисты сборной России получили приговор по делу о договорных матчах
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Бывшие игроки юниорской сборной России по гандболу осуждены за договорные матчи на чемпионате Европы 2019 года, на котором россияне заняли 15-е место из 16, передает «МК».

В 2021 году Федерация гандбола России (ФГР) дисквалифицировала восемь гандболистов сборной России U19 из-за подозрений в ставках на свои матчи на чемпионате Европы — 2021. Тогда на пять лет были дисквалифицированы Даниил Дмитриев, Александр Морозов, Максим Найдунов, Георгий Кириленко. Два года дисквалификации получили Никита Гоголев и Максим Ермолин. Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов были отстранены до 30 июля 2022 года.

В апреле 2025 года Савеловский суд Москвы вынес приговор по делу о сговоре спортсменов с букмекерами. Спортсменам грозит до пяти лет лишения свободы. Суд учел положительные характеристики и чистосердечное раскаяние подсудимых. Подсудимым назначили штрафы в размере от 300 до 350 тысяч рублей.

Ранее в России двух футболистов пожизненно дисквалифицировали за договорной матч.

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