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«Истинный лицемер»: Губерниев о словах шведского чемпиона ОИ про Россию

Журналист Губерниев назвал шведа Самуэльссона лицемером за слова про Россию
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Пресс-служба ТНТ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона на фоне его высказываний о России бросает то в жар, то в холод. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Окко показывает международные соревнования по биатлону, IBU за это получает деньги. То есть, Себастьян получает призовые из России и поддерживает таким образом Российскую Федерацию. Хочу ему сказать огромное спасибо, потому что он большой молодец в этом смысле. Он — истинный лицемер», — заявил Губерниев.

15 июня Самуэльссон заявил, что высказывания о его ненависти к русским — это неправда, и он будет с удовольствием соревноваться с российскими спортсменами, однако «сейчас не время» для этого.

Самуэльссон часто выражал недовольство обсуждениям о возвращении российских биатлонистов на мировую арену и заявил, что допускать россиян не стоит.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее в Госдуме оценили высказывания Самуэльссона, отметив, что он стелет соломку на будущее.

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