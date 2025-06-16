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«Стелет соломку на будущее»: в Госдуме оценили высказывания чемпиона ОИ о России

Депутат Журова: Самуэльссон своими словами о России стелет соломку на будущее
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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона о россиянах, отметив, что он перестраховывается на будущее. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Самуэльссон просто захотел показаться хорошим, стелет соломку на будущее. Он прикрывается политикой, СВО. А наши спортсмены разве участвуют в этом? Нет. Если бы швед действительно хотел увидеть наших биатлонистов, он бы сказал, что нужно допустить их», — заявила Журова.

15 июня Самуэльссон заявил, что высказывания о его ненависти к русским — это неправда, и он будет с удовольствием соревноваться с российскими спортсменами, однако «сейчас не время» для этого.

Самуэльссон часто выражал недовольство обсуждениям о возвращении российских биатлонистов на мировую арену и заявил, что допускать россиян не стоит.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее олимпийский чемпион из Швеции в 12-й раз побил мировой рекорд.

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