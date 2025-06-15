Олимпийский чемпион из Швеции в 12-й раз побил мировой рекорд

Швед Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, взяв с первой попытки высоту 6,28 м.

Спортсмен в 12-й раз в карьере побил мировой рекорд и впервые сделал это на домашнем стадионе. В предыдущий раз он обновил рекорд он установил 28 февраля (6,27) во Франции.

В 2024 году Дюплантис на летних Олимпийских играх — 2024 установил мировой рекорд с результатом 6,25 м. Эту высоту он взял с третьей попытки, превзойдя собственное достижение в 6,24 м, установленное 20 апреля на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Сямыне. Предыдущий олимпийский рекорд 6,03 м принадлежал представителю Бразилии Тьяго Брасу да Силве на Олимпиаде-2016.

Через несколько недель после Олимпиады в Париже шведский атлет обновил собственный мировой рекорд и показал результат 6,26 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги в польском Хожуве.

Дюплантису 25 лет. Он двукратный олимпийский чемпион, золотые медали он завоевал на летних Олимпиадах в 2021 (изначально Игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции) и 2024 годах, также на счету шведского атлета две победы на чемпионатах мира и три на европейских первенствах.

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