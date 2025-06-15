«Странная ситуация»: переход второго бомбардира РПЛ в «Зенит» назвали непонятным

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев признался, что не понимает, зачем петербургскому клубу нужен нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Да, он бомбардир у «Рубина» и был хорош, но тут очень странная ситуация, честно говоря, вокруг этого перехода, потому что получается, что это у «Зенита» уже четвертый центрфорвард. Поэтому пока не очень понятно», — сказал Веденеев.

Информация об интересе «Зенита» к Даку появилась 12 июня. По информации СМИ, стороны находятся в стадии переговоров. Указано, что казанский клуб готов отпустить своего футболиста. При благоприятном стечении обстоятельств Даку пройдет медицинское обследование в «Зените» 15 июня.

Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 26 матчей, в которых забил 15 мячей, что позволило ему стать вторым бомбардиром РПЛ.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Ранее в «Зените» сделали заявление из-за второго бомбардира РПЛ.