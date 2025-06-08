Черчесов высказался против совмещения в сборной России

Черчесов высказался против совмещения работы тренером в клубе и в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что выступает против совмещения работы тренером в клубе и в национальной команде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я нигде никогда не совмещал. Я этого не делал и не собирался, и не хотел. Я при вас работал шесть лет в сборной и никогда не совмещал», — сказал Черчесов.

27 января 2025 года Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

В 2018 году Черчесов вывел сборную России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, где россияне уступили в серии пенальти Хорватии.

Ранее в ЦСКА прокомментировали информацию по поводу ухода тренера Марко Николича.