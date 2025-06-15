«Бавария» забила десять безответных мячей на старте клубного чемпионата мира

Немецкая «Бавария» разгромила новозеландский «Окленд Сити» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» в Цинциннати, завершилась с результатом 10:0. Голами в составе мюнхенцев отметились Кингсли Коман, оформивший дубль, Саша Боэ, Томас Мюллер, записавший на свой счет два гола, Майкл Олисе, также забивший дважды, и Джамал Мусиала, сделавший хет-трик.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В 22:00 по московскому времени состоится еще один матч КЧМ: французский «ПСЖ» сыграет с мадридским «Атлетико».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее появилась информация, что часть игроков новозеландской футбольной команды не приехала на клубный ЧМ из-за необычной причины.