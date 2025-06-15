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Кейн идет за вторым титулом: «Бавария» громит «Окленд Сити» на клубном ЧМ. LIVE

Футбол. Клубный чемпионат мира. Группа С. «Бавария» (Германия) — «Окленд Сити» (Новая Зеландия). ОНЛАЙН

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AP
«Бавария» начинает турнирный путь на клубном чемпионате мира матчем с новозеландским «Окленд Сити». Для форварда мюнхенцев Харри Кейна эти соревнования — шанс завоевать второй трофей в текущем году и в карьере в целом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Клубный чемпионат мира — 2025. Группа C. 1-й тур
1-й тайм
15 июня 19:00
Бавария
Мюнхен, Германия
6' Коман
18' Боэ
20' Олисе
21' Коман
4 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Стадион «Ти-Кью-Эл Стэдиум», Цинциннати, США
1-й тайм

6' Коман

18' Боэ 20' Олисе 21' Коман

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'35

Трейси перехватил мяч и не позволил Коману замкнуть заброс.

'32

Кейн пробил с острого угла — Трейси справился!

'30

Едва ли не впервые «Окленд» попытался выбраться на чужую половину поля, но атака была остановлена в зародыше фолом со стороны Та на центральной линии.

'26

По-прежнему на поле остается одна команда. При этом «Бавария» не делает ничего сверхъестественного, просто играет так, как ей позволяет соперник. А он позволяет многое.

'22

Полностью развалились новозеландцы! Коман пробил в дальний угол, мяч пролетел между ног защитника и оказался в сетке!

'21

ГОЛ!!!

'21

И тут же мюнхенцы доводят счет до разгромного! Мюллер сделал прострел, Кейн не попал по мячу, но его подстраховал Олисе, замкнувший эту передачу на штанге!

'20

ГОЛ!!!

'19

Довольно легко «Бавария» забила второй мяч, разыграв комбинацию в чужой штрафной, которую завершил Боэ ударом в дальний нижний угол!

'18

ГОЛ!!!

'16

Продолжают нагнетать подопечные Венсана Компани. Футболисты «Окленда» пока зажаты на своей половине поля и с трудом обороняются.

'13

Трейси зафиксировал мяч после несильного удара Кейна головой.

'11

Пока «Бавария» полностью оправдывает статус фаворита матча, команда владеет мячом 80% времени.

'7

А вот теперь голкипер не спас! Та сделал скидку во вратарскую после подачи с углового, и Коман отправил мяч в сетку!

'6

ГОЛ!!!

'5

Вратарь новозеландцев Конор Трейси вытащил мяч из-под перекладины после удара Комана головой!

'4

Контролируют мяч мюнхенцы на первых минутах.

'1

Поехали! Главный судья — сенегалец Исса Си.

18:55

«Бавария»: Нойер, Та, Геррейру, Боэ, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Кейн, Коман, Мюллер.

«Окленд Сити»: Трейси, Митчелл, Боксалл, Мурати, Лобо, Илич, Гаррига, ден Хейер, Маникум, Йю, Беван.

18:50

Матч начнется в 19:00 мск.

18:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Бавария» играет с «Окленд Сити» на клубном ЧМ.

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