15 июня 2025, 19:00 Обновлено: 15 июня 2025, 19:36 Спорт Размер текста А А А Кейн идет за вторым титулом: «Бавария» громит «Окленд Сити» на клубном ЧМ. LIVE Футбол. Клубный чемпионат мира. Группа С. «Бавария» (Германия) — «Окленд Сити» (Новая Зеландия). ОНЛАЙН Данила Жиляев

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«Бавария» начинает турнирный путь на клубном чемпионате мира матчем с новозеландским «Окленд Сити». Для форварда мюнхенцев Харри Кейна эти соревнования — шанс завоевать второй трофей в текущем году и в карьере в целом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025. Группа C. 1-й тур 1-й тайм 15 июня 19:00 Бавария Мюнхен, Германия 6' Коман 18' Боэ 20' Олисе 21' Коман 4 : 0 Окленд Сити Окленд, Новая Зеландия Стадион «Ти-Кью-Эл Стэдиум», Цинциннати, США