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«Сходящая натура»: в России осудили украинцев, разгромивших номер в отеле

Тренер Родионенко подвергла критике украинца Верняева после погрома в отеле
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что не воспринимает украинского гимнаста Олега Верняева, устроившего погром в отеле после поражения, как конкурентоспособного спортсмена. Ее слова приводит РИА Новости.

«Срываться на фоне неудачи нет смысла. На Олимпиаде ничего не показал. У них явным лидером был гимнаст, который перешел в Хорватию (Илья Ковтун — ред.). Хороший парень. А Верняев — уже сходящая натура», — сказала Родионенко.

14 июня организаторы чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Германии выставили счет сборной Украины после того, как неудачно выступившие на турнире Олег Верняев и Владислав Грик разнесли номер в гостинице. По информации СМИ, спортсмены сломали две кровати, лампу, а также засорили сифон в ванной рвотными массами. Организаторы осудили поведение гимнастов, назвав их недостойными.

Был выставлен счет на €370. Известно, что Верняев возместил расходы.

Верняев — олимпийский чемпион и серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2014 года, семикратный чемпион Европы.

Ранее легенда сборной Украины поругался с 16-летним блогером из-за русского языка.

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