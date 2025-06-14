Украинские гимнасты разгромили номер в отеле после провала на ЧЕ

Украинские гимнасты Верняев и Грик разгромили номер в отеле после провала на ЧЕ

Организаторы чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Германии выставили счет сборной Украины после того, как неудачно выступившие на турнире Олег Верняев и Владислав Грик разнесли номер в гостинице. Об этом сообщает «Телеграф».

Источник утверждает, что были сломаны две прикроватные лампы, настольная лампа и крышка унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотными массами. Материал был сопровожден фотографиями, а поведение спортсменов назвали недостойным.

Был выставлен счет на €370. Известно, что Верняев возместил расходы.

Верняев — олимпийский чемпион и серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2014 года, семикратный чемпион Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Позднее МОК выпустил обращение к зимним федерациям, где рекомендовал допустить российских атлетов до зимних Олимпийских игр в Италии.

25 февраля в МОК призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Федерация гимнастики России объявила о возвращении на мировую арену.