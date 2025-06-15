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Легенда сборной Украины поругался с 16-летним блогером из-за русского языка

Украинский игрок Селезнев поругался с 16-летним блогером из-за русского языка

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев поругался с 16-летним блогером из-за русского языка.

У блогера под ником RENEPRO более 800 тысяч подписчиков в TikTok, где он и опубликовал соответствующую видеозапись. Конфликт произошел во время футбольного матча и начался из-за того, что Селезневу не понравилось, что его попросили не разговаривать на русском языке.

При этом ссорились блогер и футболист, которому исполнилось 39 лет, уже на украинском языке.

Селезнев провел 58 матчей и забил 11 голов за национальную сборную Украины. Он — чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы. Большую часть клубной карьеры он провел на Украине в донецком «Шахтере», также играл за «Днепр», киевский «Арсенал», «Колос» и «Минай». В 2016 году Селезнев защищал цвета российской «Кубани».

Также Селезнев выступал в чемпионате Турции и играл в Испании. Последний свой клуб — «Минай» — футболист покинул в 2023 году, с тех пор на профессиональном уровне не выступал.

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