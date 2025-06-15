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Черчесов признался, что ему было непросто выходить на улицу

Тренер Черчесов: перед ЧМ 2018 года было непросто выходить на улицу
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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что перед чемпионатом мира 2018 года ему было непросто выходить на улицу, передает «Матч ТВ».

«До чемпионата мира было на улицу выходить непросто, потому что все критиковали. После чемпионата мира, наоборот, хвалили. Поэтому по большому счету ничего не изменилось», — сказал Черчесов.

На чемпионате мира 2018 года Россия под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

27 января 2025 года Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Ранее Черчесов высказался против совмещения в сборной России.

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