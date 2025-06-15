Пятикратный олимпийский чемпион Клебо решил жениться спустя восемь лет отношений

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что сделал предложение руки и сердца своей девушке Пернилле Досвик.

«2025-й становится все лучше и лучше», — подписал фотографию с невестой Клебо.

На фото Досвик демонстрирует руку с кольцом для помолвки.

Пара находится в отношениях с 2018 года.

Клебо — рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта (95, в том числе 31 победа на этапах многодневных гонок). Он — трехкратный чемпион мира среди юниоров. Лыжник — универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, отдавая предпочтение спринту.

Единственный лыжник, завоевавший все золотые медали (шесть из шести, победы в золото в спринте, скиатлоне, разделке, командном спринте, эстафете и марафоне на 50 км в свободном стиле) на одном чемпионате мира (Тронхейм 2025). В 2018—2025 годах выигрывал золото в личном и командном спринте на двух Олимпийских играх и четырех чемпионатах мира подряд.

Ранее российский хоккеист женился на дочери главы борьбы России.