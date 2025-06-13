На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист женился на дочери главы борьбы России

Хоккеист Гуськов сыграл свадьбу с дочерью главы ФСБР Мамиашвили Елизаветой
close
lizamamik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нападающий хоккейного клуба «Трактор» Матвей Гуськов сыграл свадьбу с Елизаветой Мамиашвили.

Церемония состоялась 11 июня в торжественной обстановке.

Пара вместе с 2020 года. В феврале 2024 года Гуськов и Мамиашвили объявили о помолвке.

Гуськов — воспитанник ЦСКА, в сезоне 2017/18 он дебютировал в команде МХЛ «Красная армия». На импорт-драфте CHL 2018 года Гуськов был выбран в первом раунде под № 42 командой «Лондон Найтс» и провел в OHL следующие два сезона. На драфте НХЛ 2019 года хоккеист был выбран в пятом раунде под общим 149-м номером клубом «Миннесота Уайлд».

В декабре 2020 года Гуськов подписал трехлетний контракт с ЦСКА. Вместе с командой он дважды становился победителем Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 годах. В 2023 году он перешел в «Салават Юлаев», а в 2024 году перебрался в «Трактор».

Избранница хоккеиста — дочь Михаила Мамиашвили, прославленного олимпийского чемпиона и главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Ранее футболист «Крыльев Советов» женился на итальянской модели.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами