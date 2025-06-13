Российский хоккеист женился на дочери главы борьбы России

Нападающий хоккейного клуба «Трактор» Матвей Гуськов сыграл свадьбу с Елизаветой Мамиашвили.

Церемония состоялась 11 июня в торжественной обстановке.

Пара вместе с 2020 года. В феврале 2024 года Гуськов и Мамиашвили объявили о помолвке.

Гуськов — воспитанник ЦСКА, в сезоне 2017/18 он дебютировал в команде МХЛ «Красная армия». На импорт-драфте CHL 2018 года Гуськов был выбран в первом раунде под № 42 командой «Лондон Найтс» и провел в OHL следующие два сезона. На драфте НХЛ 2019 года хоккеист был выбран в пятом раунде под общим 149-м номером клубом «Миннесота Уайлд».

В декабре 2020 года Гуськов подписал трехлетний контракт с ЦСКА. Вместе с командой он дважды становился победителем Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 годах. В 2023 году он перешел в «Салават Юлаев», а в 2024 году перебрался в «Трактор».

Избранница хоккеиста — дочь Михаила Мамиашвили, прославленного олимпийского чемпиона и главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

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