«Интер Майами» Месси не смог победить в первом матче клубного чемпионата мира

«Интер Майами» сыграл вничью с египетским «Аль-Ахли» в первом матче клубного чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме футболит «Аль-Ахли» Махмуд Трезеге не смог реализовать пенальти. С ударом Трезеге справился голкипер «Интер Майами» Оскар Устари, через мгновение вратарь справился с добиванием.

Во втором тайме к забитому мячу был близок игрок «Интер Майами» Лионель Месси, но мяч прошел мимо ворот после удара со штрафного.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

В турнире примут участие 32 команды, в составе которых сыграют футболисты из 81 страны, в том числе на соревнования заявлены три игрока с российскими паспортами. На КЧМ сыграют голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов, бразильский игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком, получивший российский паспорт во время игры за петербургский «Зенит», и голкипер «Сиэтл Саундерс» Эндрю Томас, который имеет гражданство России, Великобритании и США.

Ранее сообщалось о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) пересадит болельщиков на клубном чемпионате мира.