Экс-футболист «Терека»: скептически отношусь к союзу Карпина и «Динамо»

Бывший нападающий «Терека» (сейчас «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов заявил, что скептически относится к назначению Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Лично я скептически отношусь к союзу Карпина и «Динамо». Считаю, он будет недолгим и в скором времени завершится», — сказал Лахиялов.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее исполняющего обязанности тренера «Динамо» призвали уйти из клуба.