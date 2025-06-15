Экс-игрок ЦСКА рассказал, заслуженно ли «Краснодар» победил в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Сергей Игнашевич заявил, что «Краснодар» заслуженно победил в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Краснодар» заслуженно стал чемпионом. Зрелищная команда со своим неповторимым стилем и владельцем в лице Сергея Николаевича Галицкого, который вложил в нее всю душу и любовь», — сказал Игнашевич.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

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