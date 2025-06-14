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Стало известно, где пройдет Суперкубок России по футболу

«Мутко против»: матч за Суперкубок России состоится 12 июля в Казани
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Максим Богодвид/РИА Новости

Матч за Суперкубок России по футболу 2025 года состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Ожидается, что матч состоится 12 июля. В этом поединке встретятся победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» и обладатель Кубка России ЦСКА. В турнирной таблице национального первенства победу одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

В прошлом розыгрыше трофея «Краснодар» уступил «Зениту» со счетом 2:4.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее украинский футболист извинился за то, что играл в России.

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