Экс-футболист «Спартака» о возможном новичке команды: он может заставит замолчать критиков

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал возможный переход в команду воспитанника столичного ЦСКА Антона Заболотного, предположив, что форвард сможет заставить замолчать критиков, передает «Чемпионат».

«Возможно, своей игрой Антон заставит замолчать критиков. Если что-то пойдёт не так, будут критиковать селекционный отдел «Спартака» или главного тренера», — сказал Гранат.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив шесть мячей.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее сообщалось о том, что чемпион РПЛ может перейти в европейский клуб.