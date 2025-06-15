Фетисов хотел бы поставить американцев в положение россиян

Фетисов: хотел бы узнать, смогли бы американцы выступать под нейтральным флагом

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что ему было бы интересно узнать, смогли бы американцы выступать под нейтральным флагом, передает Sport24.

«Сравнение патриотизма в России и США? Было бы интересно узнать: смогли бы американские спортсмены выступать под нейтральным флагом А в остальном, думаю, нет какого-то мерила патриотизма», — сказал Фетисов.

24 мая 2025 года Фетисов заявил, что латвийскому хоккейному вратарю Артуру Ирбе, который высказался против участия России на международных турнирах, нужно вернуть медали чемпионатов мира, которые он завоевал со сборной СССР.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Фетисов призвал запретить вейпы.