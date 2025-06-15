«Надоели всякие Лички»: легенда ЦСКА призвал назначить в клуб российского тренера

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что клуб должен тренировать российский тренер, передает Betonmobile.

«Напрасно выдумывают иностранцев приглашать. У нас есть хороший кандидат — Игнашевич. Надоели всякие Лички-фигички. Они в России зарабатывают только деньги, на остальное им плевать», — сказал Пономарев.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее футбольный агент рассказал, считает ли он подллецом экс-тренера ЦСКА.