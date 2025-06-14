Футбольный агент рассказал, считает ли он подллецом экс-тренера ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая в интервью журналисту Сергею Егорову заявил, что не считает подлецом экс-тренера московского ЦСКА Марко Николича, который подписал контракт с греческим АЕКом, подлецом.

«Он не подлец. Он никого не кинул, поступил максимально корректно в своем уходе. В нашем понимании, наверное, так поступать нельзя. Просто ЦСКА вовремя не положил ему новый контракт, убрав пункт о выкупе за 600 тысяч», — сказал Гурцкая.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА хочет пригласить обладателя «Золотого мяча» на пост главного тренера команды.