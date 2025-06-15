Нападающий «Зенита» хочет вернуться в Бразилию

Нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике заявил о желании вернуться в бразильский «Ботафого», передает Globo.

«Очень хочется вернуться, особенно когда видишь, как команда снова усиливается и играет хорошо. Я слежу за матчами, хожу на игры — желание вернуться есть», — сказал Энрике.

Энрике перешел в петербургский клуб зимой 2025 года. 16 марта он дебютировал за «Зенит» в матче 21-го тура чемпионата России против московского «Спартака», выйдя в стартовом составе. В этом же матче он оформил дебютный гол. Всего он провел 12 матчей за команду.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграл с «Ростовом» и победил в серии послематчевых пенальти.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Кержаков назвал символическую сборную Российской премьер-лиги (РПЛ).