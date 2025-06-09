«Вопрос не в деньгах»: Николич объяснил свой уход из ЦСКА

Московский ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал обращение покинувшего пост главного тренера Марко Николича к болельщикам, в котором специалист назвал причины ухода из клуба.

«Возможно, это самое сложное решение в моей карьере, но я его сделал и готов принять новый вызов. Это прощание заставляет мой голос дрожать. Я всегда буду любить ЦСКА и болельщиков клуба. Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом», — заявил Николич.

Сербский специалист возглавил ЦСКА в июне 2024 года, контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2026 года. Ожидается, что новым местом работы Николича станет греческий АЕК.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее появилась информация, что ЦСКА может возглавить экс-тренер «Динамо».