Слуцкий раскрыл причины поражения своей команды от аутсайдера чемпионата

Российский тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, почему его команда проиграла »Шэньчжэнь Пэн Сити» в матче 14‑го тура национального чемпионата. Его слова приводятся в аккаунте клуба в социальных сетях.

«Наша линия обороны играла очень глубоко. Если не поддерживать компактную дистанцию ​​с остальными линиями, то не получится перехватывать мячи и оказывать давление на соперника. Я думаю, это самая важная часть нашего поражения», — заявил Слуцкий.

Встреча завершилась со счетом 1:3. Единственный мяч в составе «Шанхай Шэньхуа» забил Андре Луис на 28-й минуте. На 36-й минуте счет сравнял Юдун Чжан, на 50-й — Юйцзе Чжан вывел «Шэньчжэнь» вперед, а окончательный результат установил Раде Дугалич на 90+4-й минуте.

После этого тура у «Шанхай Шэньхуа» осталось 32 очков в турнирной таблице. Они остаются во главе таблицы, однако уже в этом туре их может догнать идущий третьим «Бэйцзин Гоань».

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

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