«Никому не зализываю»: Мостовой готов стать тренером клуба РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил готовность войти в тренерский штаб Валерия Карпина в московском «Динамо». Его слова приводит Sport24.

«Если «Динамо» позовет меня в тренерский штаб, то, конечно, пойду, как и в другие команды. Я открыт для всех, чем отличаюсь от других. Еще никому не зализываю, чем тоже отличаюсь от других», — заявил Мостовой.

13 июня «Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера.

Сообщается, что Карпин подписал контракт с 56-летним специалистом до 2028 года. Состав его тренерского штаба в клубе станет известен позднее.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал.

Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Ролан Гусев.

Ранее сообщалось, что чемпион РПЛ может перейти в европейский клуб.