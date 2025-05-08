Было названо увлечение Синнера помимо тенниса

Тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал об увлечении итальянского теннисиста «Формулой-1». Его слова приводит Ubitennis.

«Вы не представляете, как сильно он хотел бы стать пилотом «Формулы-1», он по-настоящему болен этим видом спорта. Возможно, после завершения карьеры он этим займется. Янник стремится к совершенству — даже в труднейшие моменты матча, при 0-40, он видит только позитив», — заявил Ваньоцци.

WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее в WADA объяснили дисквалификацию Синнера.