Чемпион «Больших шлемов»: назвал причину поражения Медведева

Чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте и финалист двух «мейджоров» в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о поражении Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе от американца Рейлли Опелки – 6:7, 6:7.

«Опелка – очень сложный соперник. С такими соперниками, которые очень здорово подают, а в остальном играют не очень, нужно держать свою подачу, без двойных, очень цепко брать свои очки. На мой взгляд, у Дани это вчера не получилось. Те двойные ошибки, особенно на втором тай-брейке, ведя 4-3, он трижды подряд их допустил… С соперниками, у которых такая сильная подача, так нельзя», — отметил Ольховский.

Даниил Медведев занимает одиннадцатое место в рейтинге АТР, Опелка располагается на 87-й позиции. Соперники до матча в Нидерландах встречались пять раз, и в четырех случаях Медведев одерживал победу. Это был их первый матч на травяном покрытии.

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