Названо условие для участия российских теннисистов на «Уимблдоне»

Для участия на «Уимблдоне» россиян обяжут подписать декларацию о нейтралитете

Российских и белорусских теннисистов, как и в прошлом году, обяжут подписать декларацию о нейтралитете для выступления на «Уимблдоне». Слова пресс-службы турнира приводит ТАСС.

«Все условия, необходимые для участия для российских и белорусских теннисистов, желающих участвовать в Уимблдоне-2025, такие же, как и в прошлом году», — сообщили в организации.

Один из четырех турниров Большого шлема состоится с 30 июня по 13 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка сенсационно проиграла 231-й ракетке мира.