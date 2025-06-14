Игрок сборной России перейдет в «Динамо»

Российский защитник «Ростова» Максим Осипенко близок к подписанию контракта с «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Стороны согласовали трансфер игрока на 99%. Осипенко подпишет контракт с зарплатой €1,5 млн в год + бонусы», — заявил собеседник.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти. В Суперфинале Фонбет Кубка России по футболу жёлто-синие уступили московскому ЦСКА (0:0, 3:4 пен.).

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Ростова» в €5 млн.

Ранее Александр Мостовой выразил готовность стать тренером клуба РПЛ.