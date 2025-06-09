На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА близок к подписанию футболиста сборной России

ЦСКА близок к трансферу Садулаева из «Ахмата»
close
РФК «Ахмат»

Московский ЦСКА близок к трансферу футболиста сборной России и грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Источник утверждает, что также на игрока претендовал «Краснодар». Они предложили €8 млн за Садулаева, однако «Ахмат» запросил €11 млн, после чего «быки» вышли из переговоров.

25-летний Садулаев стал лучшим игроком «Ахмата» в минувшем сезоне: в 35 матчах за клуб он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

«Ахмат» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял 14-е место, набрав 25 баллов за 30 туров. В стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ грозненцы обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

Ранее Марко Николич объяснил свой уход из ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами