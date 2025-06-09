ЦСКА близок к подписанию футболиста сборной России

Московский ЦСКА близок к трансферу футболиста сборной России и грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Источник утверждает, что также на игрока претендовал «Краснодар». Они предложили €8 млн за Садулаева, однако «Ахмат» запросил €11 млн, после чего «быки» вышли из переговоров.

25-летний Садулаев стал лучшим игроком «Ахмата» в минувшем сезоне: в 35 матчах за клуб он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

«Ахмат» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял 14-е место, набрав 25 баллов за 30 туров. В стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ грозненцы обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

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