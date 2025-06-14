Российская теннисистка не смогла выйти в финал турнира в Нидерландах

Александрова не реализовала 11 матчболов и проиграла Мертенс в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе, проиграв в 1/2 финала Элизе Мертенс из Бельгии.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 51 минуту, завершилась со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 4:6. За это время Александрова выполнила пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из 21. Россиянка не смогла реализовать 11 матчболов во второй партии.

В активе Мертенс семь подач навылет, десять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из семи.

В решающем матче бельгийка сыграет с победителем матча между Еленой Габриэлой Рузе (Румыния) и Элизабеттой Кочаретто (Италия).

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани / Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее определился победитель Единой лиги ВТБ.