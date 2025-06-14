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Российский тренер высказался против назначения иностранца на пост наставника ЦСКА

Тренер Тарханов высказался против назначения Герартса на пост наставника ЦСКА
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Ralf Ibing/firo Sportphoto/Global Look Press

Российский тренер Александр Тарханов высказался против назначения Карела Герартса на пост наставника московского ЦСКА, передает «Советский спорт».

«Этого бельгийского тренера никто не знает. Ещё мы не знаем, поедет ли он из Европы в Россию. Я считаю, что в такой ситуации надо искать русских тренеров», — сказал Тарханов.

Герартс прежде работал в «Шальке» и бельгийском «Юнионе». В сезоне-2022/23 «Юнион» занял третью строчку в чемпионате Бельгии. В том же сезоне команда дошла до 1/4 финала Лиги Европы, проиграв «Байеру» по сумме двух матчей.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе серба Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее легенда ЦСКА дал совет новой звезде московского «Динамо».

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