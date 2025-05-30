Овечкину предсказали трудности в России

Фетисов призвал Овечкина готовиться к сопротивлению при возвращении в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «Матч ТВ» заявил, что нападающему Александру Овечкину не будет легко в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), если он решится на возвращение.

По его словам, уровень игроков в КХЛ серьезно вырос за последнее время.

«Здесь ему будет непросто. Здесь не просто игра, здесь хоккей, другие игроки, поэтому он должен понимать, насколько большие ожидания будут от него», — заявил Фетисов.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

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