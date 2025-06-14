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Экс-футболист «Рубина» об обладателе «Золотого мяча» в ЦСКА: это станет медийным событием

Бывший футболист «Рубина» Навас о Каннаваро в ЦСКА: это станет медийным событием
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РИА Новости

Бывший футболист казанского «Рубина» Сесар Навас заявил, что приход Фабио Каннаваро на пост главного тренера московского ЦСКА станет медийным событием, передает »Чемпионат».

«Подписание Каннаваро в ЦСКА станет огромным медийным событием для российского футбола и для ЦСКА в частности. Он — футбольная легенда. Его опыт и знания окажут большую помощь ЦСКА», — сказал Навас.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он тренировал с декабря 2024 по апрель 2025 года. 27 ноября 2006 года Фабио Каннаваро был удостоен «Золотого мяча» — приза лучшему игроку Европы по версии France Football.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе серба Марко Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее экс-тренер ЦСКА возглавил европейский клуб.

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