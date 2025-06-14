Экс-тренер ЦСКА возглавил европейский клуб

Греческий АЕК в своих соцсетях объявил о назначении экс-наставника московского ЦСКА Марко Николича на пост главного тренера клуба.

Контракт Николича с клубом рассчитан до лета 2027 года. Под его руководством АЕК выступит в квалификации Лиги конференций.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист должен продолжить работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.

Ранее стало известно, почему Николич ушел из ЦСКА.